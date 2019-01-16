Румыния хочет найти способ противостоять реализации проекта "Северный поток-2"

КИЕВ. 16 января. УНН. Румынские чиновники планируют изменить европейское законодательство относительно функционирования газовых сетей Евросоюза и тем самым противостоять реализации проекта "Северный поток - 2", что совместно реализуется Германией и Россией, передает УНН со ссылкой на румынские и польские СМИ.

"Этот шаг повлияет как на интересы Германии, так и Австрии", - отмечает DIGI24.

Польские СМИ, отмечают, что с 1 января, когда начался мандат румынского председательства в Совете министров Евросоюза, Румыния пытается воспользоваться своими регуляторными функциями в институтах ЕС, которые усложнили строительство трубопровода "Северный поток-2" с участием российского "Газпрома".

Как сообщал УНН, летом 2018 года началось строительство трубопровода между Германией и Россией "Северный поток-2".

Ранее, в 2015 году "Газпром" и группа европейских компаний, а именно E.ON, Wintershall, Shell, OMV и Engie, подписали соглашение о реализации проекта "Северный поток-2".