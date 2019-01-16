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ЦИК позволила уже 29 организациям иметь наблюдателей на выборах Президента

ЦИК позволила уже 29 организациям иметь наблюдателей на выборах Президента

КИЕВ. 16 января. УНН. Центральная избирательная комиссия в среду, 16 января, дала разрешение еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК предоставила разрешение общественным организациям "Адвокат" правозащитная группа", "Национальная общественная безопасность", "Национальный мониторинг", "Восточноукраинский центр развития местной демократии" иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Таким образом, на 16 января 2019 года ЦИК предоставила разрешение 29 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - отметили в ЦИК.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала доверенных лиц двух кандидатов на пост Президента на выборах 31 марта в едином общегосударственном избирательном округе. Кроме того, зарегистрировано уполномоченных представителей двух кандидатов на пост Президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса на очередных выборах Президента.

Напомним, в Украине на выборах Президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, наблюдатели, Президент
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