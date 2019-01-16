Новый технический регламент на косметическую продукцию будет увеличен в 3 раза

КИЕВ. 16 января. УНН. Минздрав Украины предлагает проект технического регламента на косметическую продукцию для общественного обсуждения и увеличит перечень запрещенных ингредиентов втрое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Качество и безопасность являются ключевыми аспектами, на которых сосредоточен новый регламент на косметическую продукцию. Перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено втрое, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры. Эти предложения - важная составляющая евроинтеграции Украины и выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Новый технический регламент на косметическую продукцию разработан на основе Регламента ЕС №1223/2009. Документ должен устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского Союза.

Благодаря новому техническому регламенту украинцы будут пользоваться качественной и безопасной косметической продукцией. Если сегодня перечень запрещенных к использованию в косметической продукции ингредиентов составляет 400, технический регламент устанавливает 1328, а также предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Один из важных аспектов нового регламента - запретить испытания косметики на животных и дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Такие правила уже несколько лет действуют в странах Европейского Союза.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных.