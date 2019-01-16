В НАТО считают главными вызовами террористов и Россию

КИЕВ. 16 января. УНН. Североатлантический Альянс считает двумя главными вызовами безопасности Российскую Федерацию и международные террористические группировки. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в среду заявил председатель Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич, передает корреспондент УНН.

"Начальники генеральных штабов согласились, что Россия и международные террористические группы являются двумя главными вызовами. Основное внимание на продолжении мониторинга российского присутствия, а также важность сохранения открытости каналов коммуникации между НАТО и Россией", - сказал Пич.

Также он рассказал об обмене мнениями относительно военного сотрудничества НАТО и Украины.

"Мы выразили обеспокоенность относительно действий России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - заявил председатель Военного комитета НАТО.

Как сообщал УНН, накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялась встреча заместителя генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. После беседы Геттемюллер призвала РФ освободить захваченных украинских военнопленных моряков.