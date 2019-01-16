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Суд рассмотрел более трети томов по делу мэра Одессы

Суд рассмотрел более трети томов по делу мэра Одессы

КИЕВ. 16 января. УНН. Малиновским районным судом Одессы продолжено рассмотрение дела об обвинении городского головы и других в завладении средствами местного бюджета в размере 185 млн. грн. при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Сегодня судом исследованы 8 томов доказательств стороны обвинения. Общее количество исследованных материалов составляет 23 из 66 томов", - говорится в сообщении пресс-службы САП.

В частности, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) добавляется, что рассмотрение дела будет продолжено уже завтра.

"Следующее судебное заседание - уже завтра. Малиновский райсуд Одессы определился с графиком на ближайшие два месяца: в январе и феврале дело будет слушаться в течение аж 18 рабочих дней" - добавляют на странице НАБУ в Facebook.

В САП напомнили, что "согласно принятого судом порядка, судебные заседания на этой неделе назначены ежедневно с 10:00".

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на началу 2016 года заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 миллионов гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса и Одесская область, коррупция, Геннадий Труханов
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