Суд рассмотрел более трети томов по делу мэра Одессы

КИЕВ. 16 января. УНН. Малиновским районным судом Одессы продолжено рассмотрение дела об обвинении городского головы и других в завладении средствами местного бюджета в размере 185 млн. грн. при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Сегодня судом исследованы 8 томов доказательств стороны обвинения. Общее количество исследованных материалов составляет 23 из 66 томов", - говорится в сообщении пресс-службы САП.

В частности, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) добавляется, что рассмотрение дела будет продолжено уже завтра.

"Следующее судебное заседание - уже завтра. Малиновский райсуд Одессы определился с графиком на ближайшие два месяца: в январе и феврале дело будет слушаться в течение аж 18 рабочих дней" - добавляют на странице НАБУ в Facebook.

В САП напомнили, что "согласно принятого судом порядка, судебные заседания на этой неделе назначены ежедневно с 10:00".

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на началу 2016 года заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 миллионов гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.