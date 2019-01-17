Родители военнопленных моряков обратились к международным организациям

КИЕВ. 17 января. УНН. Во время брифинга матери украинских военнопленных моряков обратились к представителям иностранных государств с просьбой помочь освободить их сыновей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу в Facebook Министра социальной политики Людмилу Денисову.

“Все родные и близкие обращаются к международным организациям, все кто может как-то помочь освободить наших ребят. Низкий вам поклон, от всех мам. Пожалуйста помогите освободить наших ребят”, — мама командира похода Ларисы Гриценко.

Напомним, военнопленным украинским морякам нужно оказать необходимую медицинскую помощь, по возможности — третьими странами.

Как сообщал УНН, команда защитников пленных украинских моряков обжалует продление ареста, который постановил Лефортовский районный суд Москвы.