Конгресс Украинских Канады предупредил об российской угрозе во время выборов 2019
КИЕВ. 17 января. УНН. Конгресс Украинских Канады предупредил Оттаву об угрозе российской пропаганды во время канадских парламентских выборов 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Клеветнические и эксцентричные заявления, которые распространяются через российские правительственные медиа против Канады, показывают глубину, на которую опустится российский режим, чтобы атаковать страны и объединения, которые поддерживают Украину перед лицом пятилетней российской агрессивной войны против Украины", - заявил председатель конгресса Игорь Михальчишин.
Он вспомнил о сюжете канадского общественного вещателя CBC от 15 января, в котором журналисты рассказывают, как российское телевидение утверждает, что якобы сторонники нацизма украинцы влияют на работу канадского правительства.
"Сюжет CBC раскрывает коварный пропагандистскую кампанию российского правительства против Канады и украинской общины в Канаде. Очевидно, прочная поддержка Канадой Украины усматривается как угроза российским режимом, который врывается в суверенные государства, пытает и убивает политических оппонентов и пытается подорвать основанный на правилах международный порядок", - заявил председатель Конгресса Игорь Михальчишин.
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Парламентские выборы в Канаде запланированы на 21 октября 2019 года.
Ранее Конгресс Украинских Канады (КУК) поздравил Украину и Православную Церковь Украины с получением Томосу о Автокефалию.