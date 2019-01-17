В Сирии в результате теракта погибли четверо солдат США

КИЕВ. 17 января. УНН. На севере Сирии в результате теракта, совершенного вероятно исламистом-смертником, погибли по меньшей мере четыре американских солдата антиджихадистской коалиции, еще трое американцев — ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), всего жертвами теракта стали 18 человек, в том числе четверо американских солдат, 9 мирных жителей и пять местных силовиков.

Нападение на военный патруль было совершено в городе Манбидж, что находится под контролем курдов. Смертник привел в действие пояс шахида, когда автоколонна проезжала рядом с ним. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

США в настоящее время выводят свой тысячный контингент из Сирии. В декабре президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что победа над ИГ получено, США добились своих целей в Сирии и поэтому солдаты могут вернуться домой. На севере Сирии США оказывают поддержку курдским отрядам самообороны из группировки YPG.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, при этом и дальше продолжают бороться с остальными боевиков террористической группировки "Исламское государство" в стране.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Египте, что его государство не оставит своих союзников на Ближнем Востоке несмотря на вывод войск из Сирии.

Напомним, в Пентагоне заявили, что вывод американских войск из Сирии имеет утвержденные стандарты и не будет носить произвольный характер.

Трамп признал другие страны способными "позаботиться" о "Исламское государстве" без США.

После этого он согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.