Сущенко впервые за время заключения имел длительное свидание с родными

КИЕВ. 17 января. УНН. Осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко впервые за время заключения имел длительное свидание с женой и дочерью, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы с мамой впервые за 2,5 года смогли обнять нашего Романа Сущенко. В общем свидание прошло нормально. Отец похудел, видно, что этап дался ему нелегко. Чувствует себя более-менее нормально, местный врач следит за его давлением. Передали отцу слова поддержки и показали открытки от коллег. Он передает всем благодарность и поздравления", - рассказала дочь журналиста Юлия Сущенко.

По ее словам, свидание длилось три дня и происходило в колонии в специальной комнате для длительных свиданий с заключенными.

"Отец рассказал, что бытовые условия его содержания в колонии улучшились после ряда обращений со стороны посольства Украины в Москве и украинского уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Его перевели в более теплой камеры и хотя бы дают кипяток", - добавила Юлия Сущенко.

В то же время она подчеркнула, что остаются проблемы с осуществлением телефонных звонков. Кроме того, журналисту не отдают корреспонденцию.

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Сущенко осужден в России к 12 годам заключения по статье о шпионаже. Журналист и представители украинской власти отвергают обвинения в его адрес.

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

20 ноября 2018 президент Петр Порошенко наградил журналиста Романа Сущенко орденом "За мужество" III степени.