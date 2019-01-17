Украина уверенно идет к членству в ЕС и НАТО - Порошенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уверенно идет в ЕС и НАТО, передает УНН.

"Мы уверенно идем своим путем. Это путь построения демократического, правового, европейского государства, что четко и целенаправленно идет к членству в Европейском Союзе и НАТО. Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. И с этого пути, я уверен, мы уже не свернем", - сказал Президент Петр Порошенко на ежегодной встрече с иностранными дипломатами.

Глава государства подчеркнул, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС "нашим путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок".

"Украина успешно внедряет коренные изменения в сфере безопасности и обороны государства. Украинская армия уже вошла в десятку мощный армий Европы. А принятый в прошлом году закон о национальной безопасности еще более быстрыми темпами приближать нас к стандартам НАТО", - добавил он.

Президент подчеркнул, что приоритет членства в ЕС и НАТО будет зафиксирован непосредственно в Конституции.

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"Надеюсь, что эту мою инициативу в ближайшее время во втором чтении поддержит украинский Парламент. Это станет нашим дополнительным предохранителем против любых попыток реванша", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты и другим стратегическим партнерам Украины за поддержку и помощь нашей стране.

"В Украине высоко ценят трансатлантическое лидерство Вашингтона в вопросе противодействия российской агрессии и поддержки Украины. Без преувеличения историческим стало решение предоставить Украине "Джавелин". Как фактор сдерживания, это не только в значительной степени усилило безопасность нашего государства. Это дало долгожданный сигнал и для наших партнеров", - отметил Президент.

Ранее Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.