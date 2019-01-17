Мэй призвала все политические силы Великобритании к объединению перед Brexit

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны для реализации Brexit. Об этом она заявила перед входом в свою лондонскую резиденцию после того, как вечером в среду удержала за собой премьерский пост, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Нам необходимо конструктивно работать вместе над тем, чтобы изложить то, чего хочет парламент. Поэтому я приглашаю членов парламента из всех партий объединить усилия для продвижения вперед", - сказала Мэй, добавив, что "сейчас пришло время оставить в стороне собственные интересы".

По словам главы британского правительства, подавляющее большинство британцев считает необходимым, чтобы правительство реализовало Brexit, несмотря на то, что депутаты Палаты общин отвергли во вторник соглашение между Лондоном и Брюсселем.

"Сделка с Евросоюзом, над заключением которой я работала, была отвергнута парламентариями с большой разницей в числе голосов. Я считаю своим долгом выполнить распоряжение британского народа о том, чтобы покинуть ЕС. И я намерена это сделать", - подчеркнула Мэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер палаты общин ждет от Мэй альтернативу плана Brexit

Британский премьер сообщила, что уже провела нынешним вечером консультации с лидером партии "Либеральные демократы" Винсом Кейблом и лидерами парламентских фракций Шотландской национальной партии Иэном Блэкфордом и Plaid Cymru - Партии Уэльса Лиз Сэвилл-Робертс.

Начиная же с четверга, по словам Мэй, будут проходить встречи высокопоставленных представителей британского правительства, включая ее саму, с "максимально широким кругом" политических сил, включая Демократическую юнионистскую партию (ДЮП), с которой тори заключили политический союз после последних всеобщих выборов.

"Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии (Джереми Корбин - ред) пока не принял решения об участии, но наша дверь остается открытой", - заметила глава правительства. Она также сказала, что теперь долгом политических сил страны является достижение консенсуса в реализации на практике итогов референдума о Brexit, состоявшегося в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэй не исключает провала Brexit

Напомним, Тереза Мэй удержала за собой пост премьер-министра Великобритании после того, как сумела преодолеть вотум недоверия своему правительству. С подобной инициативой - первой за последние четверть века - выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он обвинил Кабмин в неспособности добиться выгодной для страны соглашения с Евросоюзом по условиям выхода Великобритании из состава сообщества после того, как парламент отверг во вторник правительственное соглашение с властями ЕС об условиях Brexit рекордным в британской истории большинством в 230 голосов.