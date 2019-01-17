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Доказательства лжи Манафорта предоставили суду прокуроры США

Доказательства лжи Манафорта предоставили суду прокуроры США

КИЕВ. 17 января. УНН. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера предоставила детальную информацию суду в поддержку того, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предоставлял ложные показания, нарушая соглашение о признании вины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Информация команды спецпрокурора состояла из справки на 31 страницу подписанное агентом ФБР Джеффри Виландом, который участвовал в более десятка разговоров с Манафортом во время его сотрудничества со следствием Мюллера.

Также добавляется 157 страниц доказательств. Именно обвинения против Манафорта во лжи стали причиной желания прокуроров разорвать соглашение с ним о сотрудничестве со следствием.

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Значительную часть текста документов поданных спецпрокуроры закрыто специальными чернилами, для того, чтобы защитить конфиденциальную информацию о свидетелях, или предотвратить разглашению важных для следствия данных. Однако следствие не стало скрывать имя Килимника - партнера Манафорта по бизнесу, которого также подозревают в связях с российскими спецслужбами, отмечает CNN. Агентство предположил, что именно лицо Килимника прокуроры считают центральной в этой дела.

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Среди прочего, из документов следует, что спецпрокурор США обвинил Манафорта в ложных показаниях о его контактах с Константином Килимником.

Ранее прокуроры обвиняли Манафорта в том, что он оказывал данные опросов относительно президентской кампании 2016 Килимнику.

Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по двум уголовным делам в рамках сделки со следствием в пятницу.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Виктор Янукович, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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