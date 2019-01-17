Гройсман перечислил приоритеты правительства на 2019

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами работы Кабинета Министров на 2019 год экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборону, меры по энергонезависимости и усиления борьбы с коррупцией. Об этом он сказал во время ежегодного дипломатического мероприятия - торжественного принятия руководителей дипломатических представительств. В этом году прием состоялся в восстановленном Мариинском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2019 году мы обеспечим в полном объеме финансирование сектора безопасности и обороны. А это и финансирования повышенных зарплат и модернизация армии. Будем инвестировать ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизации субсидий, продолжение программы "Доступные лекарства". С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований", - сказал Владимир Гройсман.

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"Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК - фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы. Мы определили приоритеты - экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной", - резюмирует премьер-министр.

В частности, глава правительства отметил, что сейчас в государстве меняются многие сферы. И это непростой процесс.

Напомним, экономическое сотрудничество между Украиной и Норвегией будет усиливаться.