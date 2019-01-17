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Генсек ООН назвал приоритеты организации на 2019

Генсек ООН назвал приоритеты организации на 2019

Генсек ООН Антониу Гутерриш

КИЕВ. 17 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2019 году основными направлениями работы организации станут климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

“Чтобы выполнить потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу”, — сказал он в ходе послания Генеральной Ассамблеи.

“Мы продолжим укреплять партнерство с Африканским союзом, чтобы консолидировать усилия по достижению мира на континенте, чтобы найти долгосрочные решения кризисов в Мали, Сахеле, Южном Судане, Сомали, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Демократической Республике Конго”, — отметил генсек.

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Особое внимание он также уделил Йемену, Сирии и Ливии.

“Заключенное в прошлом месяце стокгольмское соглашение по Йемену помогло избежать катастрофического военного столкновения в Ходейде, значительно увеличило бы риск голода, — указал глава всемирной организации. — Однако еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить выполнение сторонами своих обязательств и организовать политический процесс, который приведет к миру”.

В Ливии, по словам Гутерриша, удается сохранить обеспечивается ООН прекращении огня.

“Теперь пришло время помочь ливийцам объединиться и создать условия для созыва Национальной конференции, которая проложила бы путь к объединению и проведения выборов”, — считает он.

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Говоря о Сирии, генсек пообещал, что его новый спецпосланник Гейр Педерсен продолжит усилия по достижению политического урегулирования.

“Война в Сирии еще далека от окончания. Миллионы граждан остаются временно перемещенными или живут в постоянном страхе новой гуманитарной катастрофы. Мой новый спецпосланник продолжит добиваться политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ 2254 и Женевского коммюнике, такого урегулирования, которое учитывало бы голоса всех сирийцев”, — констатировал Гутерриш.

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Руководитель ООН также напомнил, что проблемы климатических изменений остаются в центре внимания организации.

“23 сентября текущего года я собираю саммит в Нью-Йорке, чтобы мобилизовать политических лидеров, бизнес и гражданское общество”, — информировал он.

Среди других “замороженных и нерешенных вызовов” он назвал ситуацию в Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.

Как сообщал УНН, РФ назвала план Миссии ООН по правам человека в Украине сознательно невыполнимой “через Крым”.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, климат, Ливия, Сирия, Йемен, Генсек ООН
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