Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об оборонном заказе

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы", которое добавляется "тайно". Об этом говорится в указе Президента №10 / 2019 от 16 января, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018" Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы "(прилагается, тайно)", - говорится в сообщении.

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Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, Глава государства возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 26 декабря СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы.