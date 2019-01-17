Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 10:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепы будут изучать вопрос относительно вероятного шпионажа с помощью гаджетов Huawei
Нардепы будут изучать вопрос относительно вероятного шпионажа с помощью гаджетов Huawei
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
48090
Версия для печати

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об оборонном заказе

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об оборонном заказе

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы", которое добавляется "тайно". Об этом говорится в указе Президента №10 / 2019 от 16 января, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018" Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы "(прилагается, тайно)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МЭРТ не исключили увеличение финансирования на покупку вооружения до 25 млрд грн

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, Глава государства возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 26 декабря СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Президент, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.