Рада планирует урегулировать переход приходов из одной церкви в другую

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины планирует за день рассмотреть 75 законопроектов, среди которых вопрос об изменении религиозными общинами подчиненности, о беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года и ряд вопросов относительно аграрного и топливно-энергетического комплекса. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня парламента, передает корреспондент УНН.

Начнут свой день народные депутаты с продолжения рассмотрения законопроекта №4607 "О социальных услугах", который не успели проработать вчера. Документ предусматривает расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг и направлен на повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги.

После этого нардепами во втором чтении будет рассмотрен законопроект №9122 об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Документ позволяет государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Также, как указано на сайте Верховной Рады, парламент должен в первом чтении рассмотреть доработанный законопроект №4128 и его альтернативу №4128д по изменению религиозными общинами подчиненности. Принять соответствующий документ Раду просили церковники. Законопроект должен регламентировать переход приходов из одной церкви в другую, а также прописывать механизмы и юридические нюансы такого перехода. Этот документ могут рассмотреть не только в первом чтении, но и в целом.

Кроме этого в повестку дня внесены вопросы из аграрного сектора, в частности законопроект №4611 о требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами и №9022 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных.

В расписании предусмотрены законопроекты относительно топливно-энергетического комплекса: "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии" (№8348), во втором чтении рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами (№6089).

Также, если у депутатов хватит времени, то они могут рассмотреть законопроект №9329 "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года".

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.