КИЕВ. 17 января. УНН. В этом году Россия попала в список стран, в которых притесняют людей христианской веры, заняв 41-ю строчку из 50, по версти международной правозащитной организацией Open Doors, передаёт УНН, ссылаясь на рейтинг.

“Впервые с 2011 года Российская Федерация вернулась в Мировой индекс отслеживания (WVI). С 60 баллами страна занимает 41-е место”, — от метили правозащитники.

Главными факторами, из-за которых Россия попала в список, в организации назвали нападения на христиан в мусульманских республиках страны, а так же “диктатор скую параною” и конфессиональный протекционизм — в частности, преследования со стороны Русской православной нетрадиционных христианских общин.

Страной, в которой христиане подвергаются наиболее сильным гонениям, названа Северная Корея.

Как сообщал УНН, ранее в РПЦ заявили, что подписание Томоса для Православной Церкви Украины “окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия”.