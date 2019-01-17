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Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть пленных моряков - Полторак

Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть пленных моряков - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"И я могу в очередной раз подтвердить, что ни одного солдата, офицера, военнослужащего мы просто так не отдадим. Мы вообще делаем все возможное для того, чтобы их вернуть домой", - отметил Полторак.

Он сообщил, что сегодня омбудсмен Украины имела возможность общаться с украинскими моряками. По ее словам, все они находятся в очень приподнятом настроении. Кроме того, 16 семей сегодня были в Москве и тоже имели возможность встретиться с пленными.

"У меня никаких сомнений нет в том, что они вернутся домой. Они будут у нас, они будут в нашем крае, и их ждут семьи, их ждут военнослужащие. Мы для них подготовили жилье. Самое главное, чтобы они скорее вернулись домой. Мы их ждем", - добавил министр обороны.

Напомним, восьми украинским морякам продлили арест в РФ.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, моряки, Степан Полторак
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