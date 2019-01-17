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Рада урегулировала переход приходов УПЦ МП к ПЦУ

Рада урегулировала переход приходов УПЦ МП к ПЦУ

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. "За" соответствующее решение проголосовало 229 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Документ регламентирует переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой. Решение о переходе в соответствии с законом, должно приниматься на общем собрании религиозной общины. Собрание религиозной общины будет иметь правомочие в том случае, если такие собрания прошли в соответствии с уставом этих религиозных общин.

Законопроект регулирует механизм принятия такого решения. В частности, решение о переходе считается принятым, если за такое решение проголосовало 2/3 общины.

После того, как община приняла решение о переходе в подчинение другой церкви, накладывается мораторий на отчуждение его имущества. Мораторий действует до тех пор пока юридическая процедура перехода не будет завершена.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ призван урегулировать процедуру изменения принадлежности религиозных общин действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, способствовать обеспечению права людей на свободу мировоззрения и вероисповедания в Украине.

Как сообщал УНН, Церковь просит Верховную Раду Украины принять закон, в котором будет определен механизм избрания религиозного центра.

После этого Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности разработать законопроект, который бы регламентировал переход религиозных общин в подчинение с одной церкви в другую.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, религия, церковь, Автокефалия, Томос
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