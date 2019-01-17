Российский суд не будет судить крымскую татарку Мамедову за репосты

КИЕВ. 17 января. УНН. В оккупированном Крыму прекратили дело против крымской татарки Элины Мамедовой, которую подозревали в экстремизме из-за проукраинских постов в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает УНН.

Следователь по ходатайству защиты попросил Росфинмониторинг исключить Мамедову из перечня экстремистов, в результате оккупационный следственный комитет в Ялте закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Напомним, летом 2018 года оккупационные власти Крыма заподозрила 27-летнюю жительницу Ялты Элину Мамедову в разжигании национальной розни из-за нескольких проукраинских репостов в соцсети "ВКонтакте" в период 2014-2015 гг.

После задержания женщину отпустили под подписку о невыезде. Позже адвокаты Мамедовой подали ходатайство об исключении своей подзащитной из списка экстремистов.