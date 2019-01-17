Полозов обжаловал решение московского суда о продлении ареста капитану катера "Бердянск"

КИЕВ. 17 января. УНН. Адвокат капитана катера "Бердянск" Николай Полозов, обжаловал решение Лефортовского районного суда Москвы о продлении ареста капитану катера "Бердянск" Денису Гриценко. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мной подана жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении военнопленного Дениса Гриценко. Помимо жалобы подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания. По словам сотрудника суда, протокол будет готов не ранее понедельника", - написал Полозов.

Напомним, команда защитников пленных украинских моряков обжалует продление ареста, который постановил Лефортовский районный суд Москвы.



Ранее УНН сообщал, что Лефортовский районный суд Москвы продолжил до 24 апреля арест для еще четырех украинских моряков.