Пенсии для военных увеличились, но нужна реформа - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Пенсии для военных в Украине увеличились, но нужна реформа пенсионного обеспечения. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Пенсии для военных в этом году увеличились, реформа для военнослужащих пенсионного обеспечения необходима, но это прерогатива и задачи Министерства социальной политики", - отметил Полторак.

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Он добавил, что Минообороны непосредственно принимает участие в разработке указанной реформы.

Как сообщал УНН, денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось.