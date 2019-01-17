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Четверг, 17 января 2019, 12:38 • Анжелика Зенова • 23025
Пенсии для военных увеличились, но нужна реформа - Полторак
КИЕВ. 17 января. УНН. Пенсии для военных в Украине увеличились, но нужна реформа пенсионного обеспечения. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Пенсии для военных в этом году увеличились, реформа для военнослужащих пенсионного обеспечения необходима, но это прерогатива и задачи Министерства социальной политики", - отметил Полторак.
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Он добавил, что Минообороны непосредственно принимает участие в разработке указанной реформы.
Как сообщал УНН, денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось.
Источник: УНН