Суд в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 17 января. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил жалобу фигуранта второго бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова на продление ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом сообщили Крим.Реалии, передает УНН.

"Обвиняемый останется под арестом до 9 февраля 2019 года. Адвокат Асанова Эмиль Курбединов ходатайствовал об изменении меры пресечения своему подзащитному на домашний арест. Прокурор высказался против, так как считает, что Асанов может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Заседание проходило в закрытом режиме", - пишет издание.

Асанов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Родственников допустили на оглашение решения.

Жена Асанова Айше Асанова сообщила, что он чувствует себя удовлетворительно.

"Он сказал суду, что жил здесь 25 лет, он у себя дома и не собирается никуда убегать. Сказал, что ничего запретного не сделал. И если бы был преступником, то его бы не пришли поддерживать все эти люди, которых вы видите у суда каждое заседание", - сказала жена Асанова.

Напомним, подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил жалобы фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и Сейрана Салиев на продолжение им меры пресечения в виде содержания в СИЗО, поэтому они останутся под стражей до 9 февраля.