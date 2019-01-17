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Порошенко поблагодарил Дуду после решения КС Польши по "антибандеровскому закону"

Порошенко поблагодарил Дуду после решения КС Польши по "антибандеровскому закону"

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко после признания неконституционными в Польше терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте нацпамяти страны поблагодарил польского коллегу Анджея Дуду за инициирование рассмотрения в конституционном трибунале Польши этого вопроса. Об этом Глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Конституционный суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в Законе об Институте нацпамяти. Спасибо Президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - сообщил Порошенко.

Напомним, Конституционный суд Польши признал поправку об украинских националистах в закон об ИНП неконституционной.

6 февраля 2018 года президент Польши Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, Петр Порошенко, бандеровский закон
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