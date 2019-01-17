Порошенко поблагодарил Дуду после решения КС Польши по "антибандеровскому закону"

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко после признания неконституционными в Польше терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте нацпамяти страны поблагодарил польского коллегу Анджея Дуду за инициирование рассмотрения в конституционном трибунале Польши этого вопроса. Об этом Глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Конституционный суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в Законе об Институте нацпамяти. Спасибо Президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - сообщил Порошенко.

Напомним, Конституционный суд Польши признал поправку об украинских националистах в закон об ИНП неконституционной.

6 февраля 2018 года президент Польши Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.