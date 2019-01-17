Порошенко прокомментировал закон об изменении подчиненности религиозных общин

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об изменении подчиненности религиозных общин нужен для того, чтобы не пролилась кровь, передает УНН.

"Я благодарю Верховной Раде. Для чего это делается? Для того, чтобы, не дай Бог, не пролилась кровь. Закон должен все урегулировать - если две трети прихода собрались и на открытом голосовании присоединились к новой церкви - кто может остановить народ? Без вмешательства власти", - сказал он.



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Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. "За" соответствующее решение проголосовало 229 народных избранников.