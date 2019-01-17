Еще один кандидат подал документы на пост президента

КИЕВ. 17 января. УНН. В Центральную избирательную комиссию подал документы на участие в выборах на пост президента Украины народный депутат от политической партии "Украинского объединения патриотов" (УКРОП) Александр Шевченко. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Константин Хивренко.

"От политической партии "Украинское объединение патриотов" (УКРОП), сегодня ориентировочно в 12:10 зашел в ЦИК Александр Шевченко и подал соответствующие документы для получения статуса кандидата на пост президента", - сказал Хивренко.



Напомним, в Центральную избирательную комиссию поданы документы на участие в выборах на пост президента Украины лидера политической партии "5.10" Геннадия Балашова, документы подал уполномоченный представитель этой партии.



Как сообщал УНН, в Центральную избирательную комиссию с началом избирательного процесса подали документы одиннадцать человек, троим из них отказали в регистрации.