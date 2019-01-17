Для работы над Минскими договоренностями есть все необходимое - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Для работы над Минскими договоренностями есть все необходимое. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Очень хорошо, что миссия ОБСЕ определила для себя приоритетом на 2019 год работу в Украине, как раз разрешения кризисной ситуации, сложившейся в Донецке и Луганске. И здесь я думаю, что у нас всех одинаковая мысль - надо выполнять Минские договоренности, надо работать над ними. Для этого есть все необходимое", - отметил Полторак.

Министр обороны добавил, что в районе Золотого украинские военные подготовили КПВВ для того, чтобы была возможность перехода украинских граждан с оккупированной территории, но террористические группировки не дают такой возможности.

Кроме того, в районе Станицы Луганской украинские военнослужащие готовы выполнять договоренности о разведении, но, по словам Полторака, практически не бывает двух дней, когда там не бывает обстрелов.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ заметили более 40 танков оккупантов на Луганском направлении.