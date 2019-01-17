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Глава ОБСЕ шокирован после визита на Донбасс

Глава ОБСЕ шокирован после визита на Донбасс

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак

КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего первого официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, передаёт УНН

Лайчак во время визита стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.

"Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости - это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - цитирует Лайчака пресс-служба ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ заявил, что "шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны", и призвал стороны "активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса".

Напомним, 16 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак посетили Луганскую область.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, линия соприкосновения
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