В 2019 году от Москвы можно ждать кибервойну, убийства и терроризм - Atlantic Council

КИЕВ. 17 января. УНН. Лучшее, на что Украина может надеяться в 2019 году - это дальнейшее ухудшение ее и без того ужасных отношений с Россией. Об этом пишет аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, передаёт УНН.

По словам автора, Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов в течение двух лет, но остается неясным, действительно ли он поддерживает Украину.

К тому же, Трамп неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, почти не говорил ничего плохого о России и настаивал на необходимости отменить санкции для улучшения взаимотношений.

Трамп одобрил поставку летального оружия Украине в 2017 году главным образом потому, что президент Барак Обама выступал против этого.

В течение последних двух лет США ввели большое количество санкций против России. Но, по словам автора, неизвестно, как долго администрация США сможет продолжать введение санкций, против которых открыто выступает президент.

При этом Россия ясно дала понять, что не намерена продвигаться в переговорном процессе в Минске в 2019 году, отмечает аналитик. Основной угрозой, по его мнению, Кремль считает предстоящие выборы в Украине: если Украина сможет провести демократические выборы, Путин почувствует серьезную угрозу, поскольку окажется, что в православной и восточнославянской стране возможна демократия.

"Поэтому Украине следует ожидать худшего от России в 2019 году. Экономические санкции зашли настолько далеко, что их политический эффект, вероятно, был исчерпан. Пророссийские кандидаты, участвующие в президентских выборах в Украине, выглядят по-настоящему безнадежными, поэтому Москве придется прибегнуть к другим мерам - коррупции, кибервойне, дезинформации, как всегда, убийствам и явному тероризму", - пишет Аслунд.

Он отмечает, что вмешательство Кремля подрывает верховенство права и порождает коррупцию в Украине, но это терпимо.

"Что было бы действительно серьезно, так это если бы Путин почувствовал, что он может осуществить дальнейшую военную агрессию в Украине, подобно недавним действиям в Азовском море, потому что Трамп сохранит власть, достаточную, чтобы блокировать новые санкции против России. Лучшее, на что Украина может надеяться в 2019 году, - это дальнейшее ухудшение ее ужасных отношений с Россией", - отметил аналитик.

Напомним, аналитики назвали 18 причин, по которым Трамп может быть агентом Кремля.