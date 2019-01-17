Порошенко: уже более 100 приходов изъявили желание присоединиться к ПЦУ

КИЕВ. 17 января. УНН. Уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата выразили желание присоединиться к Православной церкви Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Уже более 100 общин выразили желание присоединиться к нашей церкви", - сообщил он.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Томос ПЦУ покажут в Борисполе



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. "За" соответствующее решение проголосовало 229 народных избранников.



Как сообщал УНН, Церковь просит Верховную Раду Украины принять закон, в котором будет определен механизм избрания религиозного центра.

После этого Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности разработать законопроект, который бы регламентировал переход религиозных общин в подчинение с одной церкви в другую.