СПЧ сообщил Денисовой о состоянии украинца в крымском СИЗО

КИЕВ. 17 января. УНН. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, что фигурант дела "Веджие Кашка" Кязим Аметов, который находится в СИЗО в Крыму, не нуждается в стационарном лечении. Об этом сказано в ответе на запрос Денисовой о состоянии здоровья Аметова, передаёт УНН.

"В рамках периодического профилактического медицинского осмотра Аметов К.А. предъявил жалобы на снижения зрения и боли в левом колене. Ему рекомендованы консультации врачей офтальмолога и хирурга в плановом порядке 03.12.2018 г. Аметову К.А. проведено рентгенологическое исследование лівого колена сустава, 05.12.2018 г. проведены консультации врача-хирурга и врача-офтальмолога. По заключению врача-хирурга травматических изменений не виявлено, врачом-офтальмологом даны рекомендации по дальнейшему наблюдению. В стационарном лечении, в том числе в условиях учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, Аметов К.А. не нуждается", - сказано в отчете.

В СПЧ так же заявили, что за период содержания в СИЗО травм и телесных повреждений в медицинской документации Аметова не зафиксировано.

"В настоящее время состояние здоровья Аметова К.А. медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН России оценивается как удовлетворительное", - сообщили правозащитники.

В то же время, согласно заявлению СПЧ, в связи с повторным обращением Денисовой о продолжающихся проблемах со здоровьем у Аметова , Совет направил во ФСИН России дополнительный запрос.

Напомним, в январе пришлого года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к российским коллегам с просьбой срочно принять меры для оказания надлежащей медицинской помощи тяжелобольному фигуранту дела "Веджие Кашка" Кязиму Аметову, который содержится в СИЗО Симферополя.