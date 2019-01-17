С начала избирательной кампании полиция уже составила 15 админпротоколов

КИЕВ. 17 января. УНН. С начала избирательной кампании 2019 в полицию поступило более 50 сообщений о возможных нарушениях в сфере избирательного права. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"На сегодняшний день полицейские уже составили 15 административных материалов. Они составлены по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает административную ответственность за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск", - сообщил Фарцевич.

По его словам, в полицию уже поступило 52 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Эти нарушения были обнаружены на территории 14 областей Украины. По всем этим сообщениям правоохранители проводят проверку.

Подавляющее количество сообщений касаются отсутствия на агитационной продукции всей предусмотренной законодательством информации - об учреждении, которое осуществило печать продукции, ее тираж и тому подобное. Поэтому полиция устанавливает владельцев носителей рекламы и лиц, ответственных за выпуск агитационной продукции.

"Мы получаем и фиксируем информацию о нарушениях, а затем ее проверяем. В случае, если сообщение подтверждается - полиция соответствующим образом реагирует на нарушения, без исключений. Поэтому мы предостерегаем всех участников избирательной гонки от нарушений законодательства", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

Напомним, в Центральную избирательную комиссию подал документы на участие в выборах на пост президента Украины народный депутат от политической партии "Украинское объединение патриотов" (УКРОП) Александр Шевченко.



