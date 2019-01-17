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За время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций

За время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций

КИЕВ. 17 января. УНН. За время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Героические подвиги спецназовцев, совершенные в боях с агрессором, навечно запечатлены в истории украинского войска. 294 воина награждены государственными наградами, 4 воина получили звание Герой Украины. К сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину. Вечная им память", - сказал он.

Кроме того, Президент добавил, что спецназовцы были, есть и будут элитой ВСУ. Их лица всегда за кадром. Но весь украинский народ знает, что воины нового формата хорошо подготовленные, закаленные, экипированы. Мастерски делают свою работу, на практике реализуя собственно кредо преимущества качества над количеством.

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"Подразделениями Сил специальных операций было уничтожено и взято в плен большое количество оккупантов. Захвачено много образцов враждебного вооружение, которое в дальнейшем составило основательную доказательную базу в международных судах против Российской Федерации", - добавил он.

Как сообщал УНН, боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые военные.

Источник: УНН
Теги: АТО, ВСУ, смерть, Петр Порошенко, ООС
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