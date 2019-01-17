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Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала - Порошенко

Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала - Порошенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала украинской армии. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала. Подразделения получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, элементы экипировки. Создан учебно-тренировочный центр по стандартам НАТО", - сообщил он.

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Президент также поблагодарил партнеров из стран НАТО за помощь в развитии способностей Сил специальных операций. Благодаря привлечению профессиональных инструкторов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы.

Ранее Порошенко сообщил, что за время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций .

Источник: УНН
Теги: НАТО, Донбасс, армия, Петр Порошенко, ООС
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