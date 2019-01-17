В Минске впервые в этом году собралась контактная группа по Донбассу

КИЕВ. 17 января. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.

Ранее сегодня, 17 января, рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске.

В частности, на заседании контактной группы Украина будет настаивать на создании постоянного пункта миссии ОБСЕ в Крыму.

Как сообщал УНН, 2 октября 2018 года бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минске. Его заменил Евгений Марчук.