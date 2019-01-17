ЕС опубликовал заявление о задержании украинских моряков в России

КИЕВ. 17 января. УНН. Евросоюз ожидает, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряков, задержанных возле керченского пролива в конце ноября прошлого года. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич, передает УНН.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, будет уважать их право на юридическое представительство и предоставит беспрепятственный доступ со стороны консульских представителей, а также обеспечит, чтобы пострадавшие члены экипажа получали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что Лефортовский суд ранее продлил до конца апреля срок задержания украинских военнослужащих.

"Делегации Европейского Союза в Москве вместе с 15 дипломатическими миссиями ЕС было отказано в праве наблюдать за ходом разбирательства в Лефортовском Мосгорсуде", - отметили в ЕС.

В блоке напомнили, что 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.



Евросоюз так же вновь призвал Россию обеспечить беспрепятственный проход для суден в Азовском море и Керченском проливе.

"Как мы неоднократно говорили, мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. Кроме того, такое применение силы Россией неприемлемо", - подчеркнули в Евросоюзе.

Нагадаємо, під час зустрічі Президент України Петра Порошенко з президентом Національної Ради Австрії Вольфганом Соботкою, обговорили питання звільнення українських заручників та військовослужбовців ВМС України, які незаконно утримуються в російських тюрмах.