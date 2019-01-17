В Минкульте заверили, что имеют списки переданных Лавре ценностей

КИЕВ. 17 января. УНН. Все переданные Киево-Печерской Лавре объекты культуры были четко учтены и описаны, поэтому в Минкульте знают точно, какие из них исчезли с территории монастыря. Об этом сообщила заместитель министра культуры Тамара Мазур во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о Киево-Печерской Лавре, то те списки, с которыми сверялись, является истинными. Они составлены на основе актов приема-передачи, когда еще в свое время музейные предметы передавались в пользование религиозной общине после возобновления работы монастыря. Эти все списки четкие с инвентарными номерами", - отметила замминистра, добавив, что Минкульт готов предоставить все списки утраченных или утерянных общиной Лавры достопримечательностей.

По ее словам, каждая культурная ценность, передана Киево-Печерской Лавре, имеет четкое и подробное описание, поэтому заявления о том, что "передавалось неизвестно что", не соответствуют действительности.

При этом она подчеркнула, что в ходе проверок эксперты Минкульта показали наличие всех мощей, хотя точно определить, действительно ли это "те самые" мощи, пока невозможно.

Напомним, ранее во время инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре не досчитались восьми икон, деревянной чаши и креста.

Ранее по результатам проверки Министерства культуры Украины в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника, комиссия не выявила 10 предметов. Местонахождение этих культурных ценностей на сегодня не установлено.