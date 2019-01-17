Геращенко: установка Кремля - блокировать освобождение украинских граждан до выборов

КИЕВ. 17 января. УНН. Россия в Минске не будет идти на уступки по освобождению украинских граждан до выборов в Украине. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebоok, передает УНН.

По словам Геращенко, представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отказался от инициативы провести совместное заседание с гуманитарной подгруппой по вопросу освобождения заложников и передачи россиян в обмен на украинских политзаключенных, которую предложила Украина.

"Установка Кремля - блокировать все до выборов в Украине. Примечательно, что когда я обратилась на гуманитарной подгруппе к россиянам из-за деструктивности их позиции, потому что что они будут делать в случае переизбрания президента Порошенко, те воскликнули:"И не надейтесь!", - рассказала она .

Первый вице-спикер также заявила, что в ТКГ представители России не скрывают, что надеются на смену власти в Украине.

Она подчеркнула, что Украина в Минске стоит на позициях о передаче осужденных россиян на украинских политзаключенных в России, немедленном освобождении моряков без условий, как военнопленных, освобождении украинцев с оккупированных территорий в обмен на боевиков.

Как сообщал УНН, в конце декабря прошлого года у Путина заявили, что Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех". В то же время подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.



