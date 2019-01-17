Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 17:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во время обысков у адвоката Вышинского изъяли документацию
Во время обысков у адвоката Вышинского изъяли документацию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8475
Версия для печати

ВМС Украины тренировались вести боевые действия с американских катеров

ВМС Украины тренировались вести боевые действия с американских катеров

КИЕВ. 17 января. УНН. В Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа Island. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

"Завершился второй этап подготовки экипажей катеров типа Island... Целью мероприятия является подготовка личного состава к приему и эксплуатации новых боевых единиц национального флота", - говорится в сообщении.

В ВМС рассказали, что за период обучения будущие экипажи патрульных катеров прошли подготовку с практической отработкой действий на новейших тренажерах. Военнослужащие тренировались управлять кораблем и вести боевые действия как в составе тактической группы так и одиночного корабля.

Кроме того, экипажи тренировались в борьбе за живучесть корабля при различных видах боевых и аварийных повреждений.

"По завершению военные с успехом сдали комплексный экзамен по профессиональной подготовке и получили соответствующие сертификаты", - добавили в ВМС ВСУ.

В прошлом году США передали Украине два катера класса Island.

После этого ВМС ВСУ начали подготовку экипажей, которые будут нести службу на переданных от США катерах морской обороны Island.

Источник: УНН
Теги: учения, ВМС, ВСУ, боевые действия, катера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.