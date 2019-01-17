ВМС Украины тренировались вести боевые действия с американских катеров

КИЕВ. 17 января. УНН. В Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа Island. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

"Завершился второй этап подготовки экипажей катеров типа Island... Целью мероприятия является подготовка личного состава к приему и эксплуатации новых боевых единиц национального флота", - говорится в сообщении.

В ВМС рассказали, что за период обучения будущие экипажи патрульных катеров прошли подготовку с практической отработкой действий на новейших тренажерах. Военнослужащие тренировались управлять кораблем и вести боевые действия как в составе тактической группы так и одиночного корабля.

Кроме того, экипажи тренировались в борьбе за живучесть корабля при различных видах боевых и аварийных повреждений.

"По завершению военные с успехом сдали комплексный экзамен по профессиональной подготовке и получили соответствующие сертификаты", - добавили в ВМС ВСУ.

В прошлом году США передали Украине два катера класса Island.

После этого ВМС ВСУ начали подготовку экипажей, которые будут нести службу на переданных от США катерах морской обороны Island.