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"Нафтогаз" просит киевлян скриншотить платежки с завышенными тарифами на газ

"Нафтогаз" просит киевлян скриншотить платежки с завышенными тарифами на газ

КИЕВ. 17 января. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" призвали жителей Киева фотографировать платежки с существенно увеличенным тарифом на газ и отправлять компании. Об этом говорится в Twitter компании, передает УНН.

"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от Киевгазэнерджи с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - написали в "Нафтогазе".

В компании увеличенные тарифы в платежках связали с провокациями перед президентскими выборами в Украине.

"Уже в который раз частные посредники, подконтрольные бывшим регионалам, создают провокации перед выборами. Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - отметили в НАК.

Как сообщал УНН, 3 января в "Нафтогазе" сообщили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, инициирует внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей и облгазов, которые не соблюдают постановления регулятора относительно незаконного доначисление потребителям дополнительных объемов газа.

Источник: УНН
Теги: газ, Киев, Нафтогаз, тарифы, тарифы на газ, платежи
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