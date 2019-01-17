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Комитет Рады одобрил законопроект об избирательных правах переселенцев

Комитет Рады одобрил законопроект об избирательных правах переселенцев

КИЕВ. 17 января. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект №6240, которым вносятся изменения в украинское законодательство в части избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, передает УНН.

"Есть маленькая #перемога. Только что комитет по вопросам правовой политики одобрил наш законопроект №6240 об избирательных правах переселенцев. На это решение у комитета ушло два (!) года", - написал Найем.

Так, законопроект позволяет переселенцам иметь право голоса на местных выборах глав городов и депутатов местных советов.

Отметим, что после внесения комитетом законопроекта в Верховную раду документ должны буду рассмотреть народные депутаты.

Как сообщал УНН, Верховный суд Украины вынес решение о том, что регистрация места проживания внутренне перемещенного лица является временной и не является основанием для участия в местных выборах.

Напомним, депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала украинский парламент включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов

В Украине на сегодня на учете состоит 1,51 миллиона переселенцев.

Источник: УНН
Теги: выборы, Верховная Рада, переселенцы, голосование, законопроект, комитет
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