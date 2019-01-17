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Постпред Украины опубликовал письмо Генсеку ООН

Постпред Украины опубликовал письмо Генсеку ООН

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина в ООН потребовала, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских моряков, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, которые пользуются статусом военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом. Об этом говорится в письме Постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, передаёт УНН.

К своему письму Ельченко приложил заявление Министерства иностранных дел Украины о незаконном решении Лефортовского районного суда Москвы продлить срок предварительного заключения 24 украинских моряков, захваченых в плен Российской Федерацией.

"Буду признателен за помощь в распространении настоящего письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 67 повестки дня ее 73-й сессии "Положение на временно оккупированных территориях Украины" и Совета Безопасности", - написал дипломат.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.

Как сообщал УНН, Лефортовский районный суд Москвы продолжил до 24 апреля арест для всех 24 украинских моряков.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, моряки, пленные
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