Постпред Украины опубликовал письмо Генсеку ООН

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина в ООН потребовала, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских моряков, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, которые пользуются статусом военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом. Об этом говорится в письме Постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, передаёт УНН.

К своему письму Ельченко приложил заявление Министерства иностранных дел Украины о незаконном решении Лефортовского районного суда Москвы продлить срок предварительного заключения 24 украинских моряков, захваченых в плен Российской Федерацией.

"Буду признателен за помощь в распространении настоящего письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 67 повестки дня ее 73-й сессии "Положение на временно оккупированных территориях Украины" и Совета Безопасности", - написал дипломат.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.

Как сообщал УНН, Лефортовский районный суд Москвы продолжил до 24 апреля арест для всех 24 украинских моряков.