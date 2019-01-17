Рада назначила именные стипендии для молодых ученых

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины назначила 30 именных стипендий для талантливых молодых ученых. "За" соответствующее постановление №9411 проголосовало 238 народных избранников, передает корреспондент УНН.



Как говорится в представлении постановления парламент этим документом назначил в 2019 году 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых в размере 2 тыс. грн ежемесячно каждая.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины увеличила размер именных стипендий студентам высших учебных заведений.