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Рада назначила именные стипендии для молодых ученых

Рада назначила именные стипендии для молодых ученых

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины назначила 30 именных стипендий для талантливых молодых ученых. "За" соответствующее постановление №9411 проголосовало 238 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Как говорится в представлении постановления парламент этим документом назначил в 2019 году 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых в размере 2 тыс. грн ежемесячно каждая.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины увеличила размер именных стипендий студентам высших учебных заведений.

Источник: УНН
Теги: ВР, стипендии
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