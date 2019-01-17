В отчетах пяти самых влиятельных партий есть нарушения - НАПК

КИЕВ. 17 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило нарушения в отчетах 43 украинских партий, 5 из которых представлены в Верховной Раде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Нарушения нашли в отчетах таких парламентских партий, как Блок Петра Порошенко "Солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Оппозиционный блок", Объединение "Самопомощь" и "Народный фронт".

У всех указанных партий обнаружены нарушения законодательства о финансировании, а у "Народного фронта" - еще и неполнота отчетной информации об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах.

Отмечается, что за данные нарушения предусмотрена ответственность статьями 212-21, 212-15 КУоАП.

Партиям грозят штрафы.

Ранее УНН сообщал, что Комитет избирателей Украины проанализировал результаты парламентской работы среди кандидатов в президенты, которые сейчас являются народными депутатами. Среди них есть прогульщики и бездельники.