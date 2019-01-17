Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 19:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16620
Версия для печати

Москалькова сбежала от встречи с украинским Омбудсменом – Геращенко

Москалькова сбежала от встречи с украинским Омбудсменом – Геращенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская сторона в Минске осудила позицию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая не была на судебном заседании в отношении украинских моряков в Москве и "сбежала" от встречи с украинским Омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Мы осудили позицию российского омбудсмена Москальковой, которая не была на судилищах над нашими моряками и убежала от встречи с украинским Омбудсменом Людмилой Денисовой, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах смс-кой", - написала Геращенко.

По ее словам, в подобной позорной поведении отражается вся современная Россия.

Как сообщал УНН, в гуманитарной подгруппе в четверг представители ОРДЛО утверждали, что не смогли открыть письма со списками на обмен, которые украинская сторона неоднократно направляла в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова могут встретиться в Москве 14 января.

Однако в день встречи украинский Омбудсмен сообщила, что Москалькова направила ей SMS-сообщения об отмене встречи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, омбудсмен, встреча
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.