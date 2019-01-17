Москалькова сбежала от встречи с украинским Омбудсменом – Геращенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская сторона в Минске осудила позицию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая не была на судебном заседании в отношении украинских моряков в Москве и "сбежала" от встречи с украинским Омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Мы осудили позицию российского омбудсмена Москальковой, которая не была на судилищах над нашими моряками и убежала от встречи с украинским Омбудсменом Людмилой Денисовой, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах смс-кой", - написала Геращенко.

По ее словам, в подобной позорной поведении отражается вся современная Россия.

Как сообщал УНН, в гуманитарной подгруппе в четверг представители ОРДЛО утверждали, что не смогли открыть письма со списками на обмен, которые украинская сторона неоднократно направляла в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова могут встретиться в Москве 14 января.

Однако в день встречи украинский Омбудсмен сообщила, что Москалькова направила ей SMS-сообщения об отмене встречи.