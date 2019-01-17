Смолий рассказал, сколько банков работает в Украине

КИЕВ. 17 января УНН. В Украине работает 77 банков, из которых четыре государственных и 22 - с иностранным капиталом. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"На сегодня в Украине работает 77 банков, включая четыре государственных и 22 - с иностранным капиталом", - сказал Смелый.

Он также отметил, что банковская система впервые за пять лет прибыльная, а доверие населения к банковской системе увеличивается.

Как сообщал УНН, закон "О валюту и валютные операции" вступит в силу 7 февраля 2019 года.