Вятрович прокомментировал решение КС Польши об "антибандеровском" законе

КИЕВ. 17 января. УНН. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович после признания неконституционными в Польше терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте нацпамяти страны заявил об устранении важного препятствия в налаживании диалога историков Украины и Польши. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Важное препятствие в налаживании диалога историков Украины и Польши, кажется, устранено", - написал он.

Напомним, 17 января Конституционный суд Польши признал поправку об украинских националистах в закон о ИНП неконституционной.

6 февраля 2018 года президент Польши Дуда подписал обновленный закон о Институт национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.