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В Минске настояли на присутствии наблюдателей ОБСЕ в Керчи

В Минске настояли на присутствии наблюдателей ОБСЕ в Керчи

Уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская сторона в Минске призвала создать постоянно действующий пункт мониторинга в Керчи, а также настояла на присутствии СММ ОБСЕ в Крыму и на Азове. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebоok, передает УНН.

"Мы настаиваем на присутствии СММ ОБСЕ там и постоянно действующего пункта мониторинга в Керчи. Моряки - военнопленные должны быть освобождены без всяких предпосылок", - написала нардеп.

По ее словам, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук и все украинские представители в четырех группах подчеркнули ключевые позиции урегулирования войны в Донбассе, первый из которых - немедленная отмена результатов так называемых "выборов" на оккупированных территориях и роспуск всех "псевдоорганив псевдовласти".

Напомним, по словам Геращенко, Россия в Минске не будет идти на уступки по освобождению украинских граждан к выборам в Украине.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, моряки, заложники, пленные
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