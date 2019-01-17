Германия приветствует с созданием Православной церкви Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Посол Германии в Украине Эрнст Райхель во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием поздравил последнего с образованием Православной церкви Украины и получением автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает УНН.

"17 января 2019 Посол Райхель встретился с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Во время беседы Посол поздравил Митрополита с образованием Православной церкви Украины и получением автокефалии", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео назвал предоставление автокефалии независимой Православной церкви Украины историческим достижением для будущего страны.



Как сообщал УНН, по информации немецких СМИ, глава МИД ФРГ Хайко Маас на этой неделе осуществит визит в Украину.



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