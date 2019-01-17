Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 19:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1845
Версия для печати

Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на членство Украины в ЕС и НАТО

Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на членство Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ. 17 января. УНН. Правовой комитет рекомендовал ВР принять закон относительно стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), регистрационный № 9037. Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию", - сообщил заместитель председателя Комитета Василий Яницкий.

Ранее Парубий допустил изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО в начале февраля.

Десятая сессия Верховной Рады Украины начнется 5 февраля и в закончится 19 июля 2019 года.

Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Конституция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.