Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на членство Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ. 17 января. УНН. Правовой комитет рекомендовал ВР принять закон относительно стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), регистрационный № 9037. Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию", - сообщил заместитель председателя Комитета Василий Яницкий.

Ранее Парубий допустил изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО в начале февраля.

Десятая сессия Верховной Рады Украины начнется 5 февраля и в закончится 19 июля 2019 года.

Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.